Знаменитий призер Олімпіади в футболі помер у 31 рік

Федерація футболу Нігерії в своєму офіційному "твіттері" повідомила про смерть колишнього нападника національної команди Айзека Проміса у віці 31 року.

Айзек Проміс twitter.com/thenff

"Ми з жалем дізналися про раптову смерть колишнього нападника збірної Нігерії Айзека Проміса. Айзек був капітаном олімпійської збірної на іграх у Китаї, де команді вдалося завоювати срібні медалі. Зараз наші думки і молитви з родиною Проміса. Нехай його душа спочиває з миром, амінь", – йдеться в повідомленні федерації.

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Проміс почав кар'єру в 2005 році у складі турецького "Генчлербірлігі", а в наступні 12 років виступав за інші клуби Туреччини, серед яких "Трабзонспор", "Антальяспор" і "Карабюкспор". У 2018 році гравець перебрався до США, де до останнього часу захищав кольори клубів з другої за силою національної ліги.

Найбільшим досягненням Проміса стало срібло Олімпіади-2008. У фіналі нігерійська команда поступилася збірній Аргентини, яку вів за собою Мессі, – 0:1.

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