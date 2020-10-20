Знаменитий італійський тренер цікавився лідером "Динамо" – Луческу

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заявив, що знаменитий італійський наставник Карло Анчелотті, який зараз очолює "Евертон", питав у нього про Віктора Циганкова.

В інтерв'ю виданню La Gazzetta dello Sport румунський фахівець назвав 23-річного українця найперспективнішим футболістом країни. Він також відзначив потенціал нападника Владислава Супряги та захисників Іллі Забарного та Віталія Миколенка.

"Супряга? Він може стати чудовим центральним форвардом, потрібно лише набратися досвіду. Обидва захисника, які грають під моїм керівництвом, Забарний і Миколенко теж дуже хороші гравців. І, звичайно ж, не варто забувати про 23-річного Віктора Циганкова, якого я вважаю головним українським талантом. У нього були певні проблеми зі здоров'ям, але він їх подолав. Карло Анчелотті питав у мене про нього в контексті можливого переходу в "Евертон"", – цитує слова Луческу видання CalcioMercato.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше румунський тренер пояснив, чому Владислава Супрягу не продали в "Болонью".