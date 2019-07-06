Знаменитий футболіст влетів двома ногами в дружину: опубліковано відео

Вчинок футболіста збірної Колумбії Альфредо Морелоса наробив багато шуму в соціальних мережах.

23-річний нападник "Рейнджер" під час жартівливої гри в футбол зі своєю дружиною Йесi Морелос зробив грубий підкат.

У коментарях під відео користувачі назвали такі дії гравця ідіотизмом, відзначаючи, що це не справжній матч і своїм вчинком він міг серйозно покалічити дівчину.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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