Знаменитий футболіст пропустить чвертьфінал Ліги чемпіонів через депресію – ЗМІ

Один із ключових гравців італійської "Аталанти", півзахисник Йосип Ілічич, не зіграє в чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, 32-річний футболіст збірної Словенії покинув розташування команди й поїхав на батьківщину. Повідомляється, що Ілічич відчуває серйозні психологічні проблеми й страждає від депресії.

"Аталанта" проведе чвертьфінальну зустріч із ПСЖ 12 серпня – в попередній стадії італійці вибили "Валенсію". Ілічич у сезоні-2019/20 забив 21 м'яч у 34 іграх.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Аталанта" завоювала "бронзу" чемпіонату Італії в Серії А. За цей клуб виступає футболіст збірної України Руслан Малиновський.