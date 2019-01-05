МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Знаменитий футболіст потрапив у курйозну ситуацію на матчі Кубка Англії

2.1тЧитати матеріал російською

Футболіст "Манчестер Юнайтед" Алексіс Санчес потрапив з курйозну ситуацію під час матчу Кубка Англії проти "Редінга". Чилійський футболіст сів у тренерське крісло, викликавши подив наставника "червоних дияволів" Уле Гуннара Сульшера.

Санчес був замінений на 64-й хвилині. Чилійський футболіст побачив вільний стілець і сів на нього. До нього одразу ж підійшов Сульшер і попросив пересісти.

Новини
Ляп року: італійський воротар забив курйозний гол у свої ворота

Нагадаємо, що легенда "Манчестер Юнайтед" очолив команду після відставки португальця Жозе Моуріньо. Сульшер повторив рекорд клубу, здобувши п'ять перемог в п'яти перших поєдинках на чолі манкуніанців.

Уле Гуннар Сульшер

Уле Гуннар Сульшер

twitter.com/manutd

Як повідомляв OBOZREVATEL, португалець Жозе Моуріньо може працевлаштуватися в Іспанії. У ЗМІ не виключають, що екс-тренер "Манчестер Юнайтед" підпише угоду з "Реалом". При цьому у "вершкових" вже є угода до 2021 року з нинішнім наставником команди Сантьяго Соларі.

Особа
Уле Гуннар Сульшер
Місце
Англія
Тег
ФК Манчестер Юнайтед
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Онлайн Камера
Онлайн Камера
😮😱🡆 snip.li/wcP2 🡄😱😮
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
505 error
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Онлайн Камера
Онлайн Камера
😮😱🡆 snip.li/wcP2 🡄😱😮
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги