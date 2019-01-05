Знаменитий футболіст потрапив у курйозну ситуацію на матчі Кубка Англії

Футболіст "Манчестер Юнайтед" Алексіс Санчес потрапив з курйозну ситуацію під час матчу Кубка Англії проти "Редінга". Чилійський футболіст сів у тренерське крісло, викликавши подив наставника "червоних дияволів" Уле Гуннара Сульшера.

Санчес був замінений на 64-й хвилині. Чилійський футболіст побачив вільний стілець і сів на нього. До нього одразу ж підійшов Сульшер і попросив пересісти.

When you sit in the gaffer 's seat 😂 pic.twitter.com/6IGhTGj8wV - The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 5 січня 2019 р

Нагадаємо, що легенда "Манчестер Юнайтед" очолив команду після відставки португальця Жозе Моуріньо. Сульшер повторив рекорд клубу, здобувши п'ять перемог в п'яти перших поєдинках на чолі манкуніанців.

Уле Гуннар Сульшер twitter.com/manutd

Як повідомляв OBOZREVATEL, португалець Жозе Моуріньо може працевлаштуватися в Іспанії. У ЗМІ не виключають, що екс-тренер "Манчестер Юнайтед" підпише угоду з "Реалом". При цьому у "вершкових" вже є угода до 2021 року з нинішнім наставником команди Сантьяго Соларі.