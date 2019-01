Знаменитий футболіст потрапив у курйозну ситуацію на матчі Кубка Англії

Футболіст "Манчестер Юнайтед" Алексіс Санчес потрапив з курйозну ситуацію під час матчу Кубка Англії проти "Редінга". Чилійський футболіст сів у тренерське крісло, викликавши подив наставника "червоних дияволів" Уле Гуннара Сульшера.

Санчес був замінений на 64-й хвилині. Чилійський футболіст побачив вільний стілець і сів на нього. До нього одразу ж підійшов Сульшер і попросив пересісти.

When you sit in the gaffer 's seat 😂 pic.twitter.com/6IGhTGj8wV