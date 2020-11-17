Знаменитий футболіст отримав рекордну жовту картку на третій секунді матчу. Відео

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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Карлос Тевес

Зірковий нападник "Боки Хуніорс" Карлос Тевес встановив рекорд Кубка Аргентини, заробивши найшвидшу жовту картку в історії турніру.

Він був попереджений вже на третій секунді домашнього матчу проти "Тальєреса" за удар суперника шипами в литковий м'яз. Цей епізод міг закінчитися і вилученням через жорсткість порушення, але головний арбітр вирішив не залишати господарів у меншості.

Сам поєдинок закінчився сенсаційною перемогою гостей, які забили єдиний гол на останніх хвилинах зустрічі. Вже у доданий до другого тайму час двоє гравців "Боки Хуніорс" побачили перед собою червоні картки.

"Тальєрес" обійшов своїх суперників за четвертою групою Кубка Аргентини і вийшов у ній на перше місце з сімома очками після трьох турів. У "Боки" залишилося шість пунктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі Кубка Лібертадорес, який є американським аналогом Ліги чемпіонів, з поля були вилучені вісім футболістів.

Аргентина