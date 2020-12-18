Знаменитий екстренер "Зеніту" пригрозив розправою журналісту

Колишній тренер російського "Зеніту", а нині наставник французького "Марселя" Андре Віллаш-Боаш наїхав на журналіста видання La Provence після поразки від "Ренна" в національному чемпіонаті.

Португальському фахівцю не сподобалася стаття представника ЗМІ, в якій той розкритикував клуб Боаша за ганебний виступ у Лізі чемпіонів.

"Вони опублікували першу смугу, яка була жалюгідною, особистою атакою на мене, яку я не дуже добре сприйняв. Це не журналістика. Дякую. Продовжуйте в тому ж дусі. Я вас спіймаю. Якщо у мене буде можливість це зробити, то... Продовжуйте", – цитує португальця RMC.

Відзначимо, що "Марсель" здобув три очки у груповому турнірі Ліги чемпіонів і достроково завершив єврокубковий сезон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лізі чемпіонів відбулося жеребкування 1/8 фіналу, за результатами якого французький ПСЖ зіграє з каталонською "Барселоною".