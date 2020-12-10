Знаменитий екслегіонер "Динамо" завершив кар'єру й зізнався в любові до України

Михайло Морозов Футбол 18:01, 10.12.2020

Колишній захисник "Динамо" Даніло Сілва оголосив про завершення кар'єри у віці 34 років.

Як розповів бразилець у себе в Instagram, його футбольний шлях був вкрай непростим, а найкращий час у кар'єрі пройшов у київській команді, в яку він перейшов у 2010 році. Сілва заявив, що вийшов на пік саме в "Динамо", і подякував за допомогу екстренеру киян Сергію Реброву і президенту Ігорю Суркісу.

"У 2010 році права на мене набуло" Динамо ", і там я досяг свого кар'єрного піку, погравши в таких турнірах, як Ліга чемпіонів, Ліга Європи, і виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок України. За сім років, які я провів у клубі , я полюбив "Динамо", Україну та українців", – написав футболіст на своїй сторінці в соціальній мережі.

Данило Сілва оголосив про завершення кар'єри
Instagram Даніло Сілви

У складі киян Сілва став дворазовим переможцем чемпіонату і Кубка України, а також завоював один Суперкубок країни. Всього він провів 222 матчі за команду, забивши 3 голи і віддавши 19 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексфутболіст "Динамо" Андрій Ярмоленко пояснив, чому довгий час не переходив у європейський чемпіонат, незважаючи на наявність пропозицій.

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