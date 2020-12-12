Знаменитий ексгравець "Шахтаря" потрапив у важкому стані в лікарню через COVID-19

Знаменитий радянський нападник Володимир Малий, який виступав за донецький "Шахтар" у 1979-1980 роках, потрапив в одеську лікарню з ускладненнями після коронавiрусу.

Як повідомляє "7 канал", у легенди одеського футболу і віцечемпіона СРСР у складі "СКА "Одеса", діагностовано важку двобічну пневмонію. За інформацією ЗМІ, у Володимира Вікторовича і сильне загустiння крові, можливий тромбоз.

Довідка про хворобу 7 канал

"Щодня на лікування потрібно 1500 грн. Таких коштів у сім'ї немає і скільки ще триватиме госпіталізація – невідомо. Якщо ви бажаєте допомогти, переказати гроші можна на картку сина: 5167 8348 1336 0906 Малий Юрій Володимирович", – йдеться в повідомленні.

Володимир Малий у лікарні Facebook 7 каналу

Володимир Малий є легендою одеського футболу. Свого часу з одеським "СКА" вигравав чемпіонат СРСР серед команд майстрів другої ліги 1977 року. З 1981 до 1986 року провів за клуб 215 матчів, у яких забив 58 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за 11 грудня зафіксовано 12 811 випадків зараження коронавiрусною інфекцією. В Одеській області на COVID-19 захворіли 1357 осіб.