Знаменитий білоруський футболіст через "режим Лукашенка" відмовився виступати за збірну

Максим Іншаков Футбол 16:05, 15.08.2020 Оновлено: 16:06, 15.08.2020

Кращий бомбардир чемпіонату Білорусі-2019, форвард московського ЦСКА Ілля Шкурін відмовився виступати за національну збірну Білорусі.

За словами 20-річного нападника, він буде чекати зміни влади в країні.

"Про те, що потрапив в розширений список збірної країни знову дізнаюся через соціальні мережі, тому свою відповідь пишу також тут. Представляти інтереси національної команди я відмовляюся до тих пір, поки діє режим Лукашенка. Живе Білорусь", – написав Шкурін в своєму Instagram.

Ілля Шкурін відмовився грати за збірну Білорусі
Instagram Іллі Шкурина

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оксана Смолевська, сестра захисника "Динамо-Брест-1960" Максима Смолевського, який був затриманий в результаті масових протестів в Білорусі, розповіла, що відбувалося в СІЗО.

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