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14 лютого • оновлено в 13:44
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Знайшли шпарину: "Динамо" обійшло заборону ФФУ

1.3т
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Київське "Динамо" проведе домашній матч 19-го туру української Прем'єр-ліги проти "Ворскли", який відбудеться 22 лютого, з глядачами на трибунах, незважаючи на рішення КДК УАФ.

Як повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside", керівництво столичного клубу повідомило Українську асоціацію футболу (УАФ) про те, що на поєдинку проти полтавців будуть присутні діти до 14 років зі спортивних шкіл Києва в супроводі батьків. Таке право вони мають згідно з пунктом "є" 26-ї статті регламенту УАФ про інфраструктуру та заходи безпеки.

Вболівальники "Динамо" Київ

Вболівальники "Динамо" Київ

World News

Нагадаємо, що апеляція "Динамо" на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ покарати команду за расистські вигуки вболівальників на матчі 14-го туру УПЛ була відхилена в повному обсязі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, домашній матч київського клубу проти "Ворскли" стане історичним для українського футболу.

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Теми
ФФУ Прем'єр-ліга України
Теги
ФК Динамо Київ ФК Ворскла
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