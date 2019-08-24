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"Змушували тремтіти": Зеленський згадав про футбол в промові на Майдані

2.2т Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців з нагоди святкування Дня незалежності в Києві на Майдані, згадав про успіх наших футболістів.

"Усією країною змушували тремтіти грандів європейського футболу. Коли Лужний зі Львова отримував пас від Головка з Херсона, віддавав на Реброва з Горлівки, а той – на киянина Шевченка… Тоді "гол" лунало від Ужгорода до Луганська", - заявив глава держави під час промови на головній площі України.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський під час свого виступу на брифінгу в Туреччині згадав про перемогу "Шахтаря" в Кубку УЄФА.

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Тема
День Незалежності
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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