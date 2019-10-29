'Змушений': Михайличенко зіткнувся з проблемою в 'Динамо'

Нинішній головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко підтримував варіант з придбанням нападаючого Франа Соля, і тепер змушений ставити його на ігри.

"Поява Соля в "Динамо" була дуже тривалою. Коли вперше про нього говорили, то розповідали, що він не підходить. Приїжджали агенти, просили великі гроші. І ця історія тривала протягом півтора місяця. Агенти Соля зменшували ціну, намагалися дотиснути Суркіса. у якийсь момент президент зробив опитування серед селекціонерів і Михайличенко, який в той момент був спортивному директором, висловився за Соля. і тепер Олексій Олександрович змушений нести відповідальність за своє рішення. Михайличенко змушений ставити Франа. Давати йому можливiсть грати", - заявив журналіст "2+2" Ігор Циганик.

На думку Циганика його будуть випускати в матчах з двох причин.

"Перша: ніхто на наважиться сказати, що він взагалі не підходить "Динамо ". Друга причина - Франа потрібно буде коли-небудь продавати. Якщо він не покаже хоч якусь статистику, інтерес покупців впаде", - підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 12-му турі Прем'єр-ліги "Динамо" сенсаційно втратило очки з аутсайдером, "Карпатами" (1:1). На пресконференції після гри Михайличенко насилу зміг підібрати слова.

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