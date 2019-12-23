"Змінювати принципи": Суркіс висловився про трансфер лідера "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс спростував чутки в ЗМІ щодо трансферу з команди захисника Віталія Миколенка.

Бос "біло-синіх" не підтвердив, але і не спростував інформацію про пропозицію щодо продажу футболіста, проте дав категоричний коментар із приводу можливого переходу.

"Київське "Динамо" не планує змінювати свої принципи роботи з молодими вихованцями клубу. Миколенко є важливим гравцем для нашої команди і розставання з ним у плани клубу не входить", – цитує Суркіса пресслужба київського клубу.

Ігор Суркіс "Динамо" Київ від Шурика

Нагадаємо, що 20-річний захисник дебютував за "Динамо" влітку 2017 року в домашньому матчі чемпіонату України з кам'янською "Сталлю" (4:1). Відтоді Віталій провів за киян у всіх турнірах 64 матчі, забивши три голи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" потрапило до топ-15 кращих клубів в історії Ліги чемпіонів.

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