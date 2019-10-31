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31 жовтня • оновлено в 10:51
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"Змінити": тренер "Шахтаря" прокоментував поразку від "Динамо"

4.4т Читати матеріал російською

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру назвав стартовий відрізок гри 1/8 фіналу Кубка України з київським "Динамо" однією з причин поразки й вильоту з турніру.

За словами португальського наставника "гірників", його команді не вистачало мобільності.

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1/8 фіналу Кубка України з футболу: всі результати

Луїш Каштру

Луїш Каштру

ФК "Шахтар"

"У нас були складні 15 хвилин, де ми справді погано грали. Після пропущеного м'яча через кілька хвилин все трохи покращилося. Ми вирішили внести зміни в тактику, і після цього гра стала більш вдалою. Це саме через динаміку Тайсона та Ісмаїлі на лівому фланзі, плюс Марлос відмінно відповідав за простір між лініями оборони й півзахисту "Динамо", – наводить слова Каштру пресслужба "Шахтаря".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в матчі з двома вилученнями й овертаймом вперше в історії вибило донецький "Шахтар" з Кубка України.

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Теми
Кубок України з футболу Динамо - Шахтар
Особа
Луїш Каштру
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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