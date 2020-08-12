Змінилися можливі суперники "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів

Після чвертьфіналів Ліги Європи 2019/2020 змінилися деякі розклади в кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/2021, а саме в Шляху представників ліг, через який буде пробиватися до групового раунду київське "Динамо".

Зміни торкнулися переліку команд, які, як і "Динамо", почнуть свій шлях з 3-го кваліфікаційного раунду. Оскільки всі чотири учасники 1/2 фіналу Ліги Європи 2019/2020 вже гарантували собі місця в груповому раунді Ліги чемпіонів на наступний сезон через свої національні першості, і додаткове місце в групі для переможця ЛЕ не знадобиться, ще одну путівку отримала асоціація Франції, а саме "Ренн", який повинен був пробиватися в групову стадію через Шлях чемпіонів.

Таким чином тепер у 3-му кваліфай раунді буде не чотири пари, а три, а представник Росії "Краснодар" почне свій шлях вже в раунді плей-офф, де до нього приєднаються три переможця пар 3-го кваліфай раунду.

Крім "Динамо" з цієї стадії починають свій шлях "Бенфіка" (Португалія) і "Гент" (Бельгія). З португальцями динамівці на цій стадії точно не зустрінуться, оскільки "Динамо" і "Бенфіка" будуть сіяними. Третьою сіяної командою буде або "Бешикташ", якщо стамбульці переможуть ПАОК, або "Гент". Так що тепер "Гент" також є потенційним суперником "біло-синіх" в 3-му раунді кваліфікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шлях представників ліг починається з 2-го кваліфікаційного раунду, де вже сформувалися всі три пари:

АЗ (Нідерланди) - "Вікторія" (Чехія)

"Локомотива" (Хорватія) - "Рапід" (Австрія)

ПАОК (Греція) - "Бешикташ" (Туреччина)

Переможці цих пар є потенційними суперниками киян в 3-му кваліфікаційному раунді (виняток - "Бешикташ", який в разі проходження 2-го раунду потрапить до числа сіяних команд разом з "Динамо"), повідомляє прес-служба столичного клубу.

Переможці трьох матчів виходять в плей-офф, де сформують з "Краснодаром" дві пари, переможці яких потраплять у груповий раунд.

Відзначимо, що в раунді плей-офф "Динамо" точно не зустрінеться з "Бенфікою" (адже обидві команди в разі виходу в цю стадію будуть сіяними), а також з "Краснодаром".

У раунді плей-офф суперники проведуть по два матчі – вдома і в гостях, на інших стадіях – по одному матчу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" зробило перший трансфер в епоху Мірчі Луческу. Польські фанати з радістю сприйняли цей перехід.