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ЗМІ з'ясували, за скільки "Шальке" продасть Коноплянку

6.7тЧитати матеріал російською

Німецький "Шальке" готовий істотно втратити в фінансах, щоб позбутися футболіста збірної України Євгена Коноплянки.

Як повідомляє видання BILD, наш співвітчизник напевно опиниться в списку гравців, виставлених на трансфер. За даними джерела, "кобальтові" розлучаться з Коноплянкою всього за п'ять мільйонів євро, хоча покупка українця обійшлася німцям в 12,5 мільйонів євро.

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Євген Коноплянка

Євген Коноплянка

На такий крок "Шальке" готовий піти через контракт Євгена, який обходиться клубу з Гельзенкірхена в 4,5 млн євро в рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нинішньою зимою Євген Коноплянка перебував за крок від переходу в турецький "Бешикташ". В останній момент трансфер лідера збірної України заблокував особисто головний тренер команди зі Стамбула Шенол Гюнеш.

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Особа
Євген Коноплянка
Теги
збірна України з футболуФК Шальке
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