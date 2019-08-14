ЗМІ: у "Динамо" хочуть забрати зірку ЧС-2019

18-річний півзахисник "Динамо" Георгій Цітаішвілі може залишити київський клуб. Молодий гравець потрапив у сферу інтересів португальської "Браги".

Як повідомляє Sportanalytic, "Брага" хоче взяти українця в оренду на один сезон і в ідеалі прописати в контракті право викупу. Поки Цітаішвілі не потрапляє в основу "Динамо", граючи за молодіжний склад.

Георгій Цітаішвілі dynamo.kiev.ua

Нагадаємо, в червні 2019 Георгій Цітаішвілі виграв зі збірною України (U-20) молодіжний чемпіонат світу, відзначившись голом у фінальному матчі з Кореєю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що динамівський вундеркінд може змінити громадянство.

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