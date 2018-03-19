ЗМІ спростували трансферну сенсацію "Динамо"

Київське "Динамо" не має наміру підписувати контракт із колишнім захисником харківського "Металіста" Папа Гуйє. Про це повідомив головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков.

"Папа Гуйє до підписання не планується, хоча відгуки про високий його рівень чув. З тими, хто нервово мовчав, коли з "Динамо" тренувалися різні персонажі, слабо схожі на футболістів, а зараз здіймають галас нібито через вік і відсутність ігрової практики, а насправді через приналежність до "Металіста", - не згоден. Хоча б тому що я не фанат, а уболівальник", - написав журналіст на своїй конференції на сайті MatchDay.

Як повідомляв "Обозреватель", бразильський нападаючий "Динамо" Жуніор Мораес може продовжити кар'єру в донецькому "Шахтарі".