ЗМІ розповіли про нововведення Луческу в "Динамо"

Михайло Морозов Футбол 12:42, 13.08.2020

Новий тренер "Динамо" Мірча Луческу звернув увагу на високий рівень травматичності серед гравців київського клубу і поставив особливе завдання своєму помічникові Дієго Лонго і медичному штабу команди.

"Дуже важливий новий момент у підготовці команди. Дозування та індивідуальність навантажень. Луческу після приходу, серед інших, виділив серйозну проблему – вкрай високий відсоток травматичності протягом останніх сезонів, серед яких превалюють м'язові травми. Новизна в роботі Дієго Лонго і медштаба спрямована на максимальне усунення цієї проблеми. Результати будемо спостерігати в найближчі місяці. Тоді й перевіримо", – написано в Telegram-каналі Динамо Київ Inside.

Луческу хоче вирішити проблему з високим рівнем травматичності гравців "Динамо"
Telegram-канал Динамо Київ Inside

Нагадаємо, що з самого початку своєї роботи в столичній команді Луческу приділив багато уваги тактичній підготовці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" провело вже два товариські матчі під керівництвом румунського фахівця. Спочатку кияни розгромили рівненський "Верес" з рахунком 3:0, а потім мінімально поступилися чернігівській "Десні".

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