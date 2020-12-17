ЗМІ розповіли, хто залишить "Динамо": спортивні підсумки 16 грудня
Українка Тетяна Рижко здобула "золото" на Кубку світу з боротьби, а ЗМІ з'ясували, хто залишить київське "Динамо" в зимове трансферне вікно.
Крім того, український боєць Дмитро Побережець ефектно нокаутував росіянина на турнірі в Москві.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 16 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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