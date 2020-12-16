ЗМІ розповіли, хто може залишити "Динамо" в зимове міжсезоння

Михайло Морозов Футбол 16:20, 16.12.2020

Київське "Динамо" хоче посилити центр оборони, півзахисту та нападу та може попрощатися з декількома футболістами першої команди в зимове міжсезоння.

Як повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside", в клубі шукають нову команду для голкіпера Дениса Бойка, захисника Артема Шабанова і півзахисника Міккеля Дуелунда. Також в оренду на півроку може піти Георгій Цитаїшвілі, а майбутнє Дениса Попова, Назарія Русина та Владислава Супряги залишається під питанням.

Доля останнього залежить від підсилення позиції центрального нападника в зимове трансферне вікно. Відзначається, що вкрай небажаним для "Динамо" є можливий продаж лідерів Віталія Миколенка та Віктора Циганкова, оскільки вони мають відіграти вагому роль у боротьбі команди за чемпіонство в українській Прем'єр-лізі.

Що стосується футболістів, які можуть поповнити склад киян, то клуб нібито веде переговори щодо повернення захисника Александара Драговича з "Баєра" та запрошення опорного півзахисника Дімітріса Курбеліса з грецького "Панатінаїкоса". На позицію форварда розглядаються гравці з Південної Америки.

ЗМІ розповіли про плани "Динамо" на зимове міжсезоння
Telegram-канал "Динамо Київ Inside"
В "Динамо" може повернутися Драгович
Telegram-канал "Динамо Київ Inside"

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс докладно розповів про трансферні плани команди на зимове міжсезоння, згадавши Владислава Супрягу.

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