ЗМІ розповіли, хто може залишити "Динамо" в зимове міжсезоння

Київське "Динамо" хоче посилити центр оборони, півзахисту та нападу та може попрощатися з декількома футболістами першої команди в зимове міжсезоння.

Як повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside", в клубі шукають нову команду для голкіпера Дениса Бойка, захисника Артема Шабанова і півзахисника Міккеля Дуелунда. Також в оренду на півроку може піти Георгій Цитаїшвілі, а майбутнє Дениса Попова, Назарія Русина та Владислава Супряги залишається під питанням.

Доля останнього залежить від підсилення позиції центрального нападника в зимове трансферне вікно. Відзначається, що вкрай небажаним для "Динамо" є можливий продаж лідерів Віталія Миколенка та Віктора Циганкова, оскільки вони мають відіграти вагому роль у боротьбі команди за чемпіонство в українській Прем'єр-лізі.

Що стосується футболістів, які можуть поповнити склад киян, то клуб нібито веде переговори щодо повернення захисника Александара Драговича з "Баєра" та запрошення опорного півзахисника Дімітріса Курбеліса з грецького "Панатінаїкоса". На позицію форварда розглядаються гравці з Південної Америки.

ЗМІ розповіли про плани "Динамо" на зимове міжсезоння Telegram-канал "Динамо Київ Inside"

В "Динамо" може повернутися Драгович Telegram-канал "Динамо Київ Inside"

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс докладно розповів про трансферні плани команди на зимове міжсезоння, згадавши Владислава Супрягу.