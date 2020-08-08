ЗМІ розкрили деталі переходу футболіста "Динамо" в російський клуб

Максим Іншаков Футбол 20:46, 8.08.2020

Центральний захисник "Динамо" Мохаммед Кадірi повернеться в тульський "Арсенал", кольори якого він захищав в 2018-2019 роках, не на правах оренди, а шляхом повноцінного контракту.

Як повідомляє Sports World Ghana, росіяни заплатять за 24-річного ганця 2 мільйони євро.

"Арсенал" планує підписати футболіста цього літа, так як під керівництвом нового тренера Мірчі Луческу його перспективи в "Динамо" виглядає нульовими.

Відзначимо, що Мохаммед перейшов в "Динамо" влітку 2019 року, зіграв 16 матчів, але не зумів відзначитися результативними діями. За російський клуб він провів 27 поєдинків, забив два голи і віддав чотири ассиста. Його контракт з киянами діє до літа 2023 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лівим захисником "Динамо" Віталієм Миколенком зацікавилися знамениті команди Італії та Англії.

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