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25 листопада • оновлено в 23:56
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ЗМІ: Росії загрожує відсторонення від Євро-2020

1.8т
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Збірна Росії з футболу може бути виключена зі складу учасників чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Про це повідомляє авторитетне американське видання New York Times. Причиною такого можливого розвитку подій став грандіозний допінговий скандал довкола РФ. Комітет відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендував виконкому організації позбавити Росію права участі у всіх міжнародних змаганнях, а також приймати їх.

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Капітан збірної Росії Артем Дзюба (праворуч)

Капітан збірної Росії Артем Дзюба (праворуч)

Росія вийшла на футбольне Євро-2020, а також є одним із господарів турніру. Якщо виконком WADA 9 грудня підтвердить намір комітету щодо відповідності, то Європейський футбольний союз (УЄФА) може виключити РФ із турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії розповіли про те, що Володимир Путін покривав створення в країні державної системи допінгу. Крім того, РФ зізналася в підміні даних Московського антидопінгового центру.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Євро-2020 допінговий скандал
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