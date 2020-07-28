ЗМІ повідомили про те, що Луческу йде з "Динамо": спортивні підсумки 27 липня

Олександр Чеканов Футбол 09:11, 28.07.2020 Оновлено: 10:03, 28.07.2020

Румунські ЗМІ опублікували листа Мірчі Луческу, в якому той відмовляється від роботи в київському "Динамо", а президент "біло-синіх" Ігор Суркіс спростував цю інформацію.

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Крім того, Андрій Ярмоленко став найкращим гравцем "Вест Хема" у матчі чемпіонату Англії. Наші читалень вважають найцікавішими такі матеріали:

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