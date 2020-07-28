ЗМІ повідомили про те, що Луческу йде з "Динамо": спортивні підсумки 27 липня
Румунські ЗМІ опублікували листа Мірчі Луческу, в якому той відмовляється від роботи в київському "Динамо", а президент "біло-синіх" Ігор Суркіс спростував цю інформацію.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 27 липня.
Крім того, Андрій Ярмоленко став найкращим гравцем "Вест Хема" у матчі чемпіонату Англії. Наші читалень вважають найцікавішими такі матеріали:
Луческу пішов з "Динамо" – ЗМІ
В "Шахтарі" назвали причину того, що Луческу пішов з команди
Суркіс зробив нову заяву про вихід Луческу з "Динамо"
Ярмоленко став найкращим гравцем "Вест Хема" у матчі чемпіонату Англії
Луческу залишається в "Динамо"
Агент пояснив, навіщо Луческу зробив заяву про відставку з "Динамо"
Ємельяненко не зміг самостійно зайти в літак після бою з Ісмаїловим