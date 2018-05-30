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ЗМІ повідомили про шанси Салаха зіграти на ЧС-2018

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Зоряний нападаючий англійського "Ліверпуля" і збірної Єгипту Мохаммед Салах з великою часткою ймовірності пропустить старт чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії. Через травму плеча, отриманої гравцем в фіналі Ліги чемпіонів з мадридським "Реалом", він змушений пропустити підготовку національної команди до Мундіалю.

За даними французького видання L'Equipe, за результатами медобстеження, яке пройшло в Іспанії, у Салаха було діагностовано розтягнення плечового суглоба. Єгиптянинові знадобиться від трьох до чотирьох тижнів на відновлення. Таким чином, форвард ризикує пропустити матчі групового турніру ЧС-2018 зі збірними Уругваю (15 червня) і Росії (19 червня).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос зганьбився під час фіналу Ліги чемпіонів, посміявшись над травмою Мохаммеда Салаха.

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Тема
ЧС-2018
Особа
Мохаммед Салах
Об'єкти
ФК Ліверпульзбірна Єгипту з футболу
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