ЗМІ повідомили про шанси Салаха зіграти на ЧС-2018

Зоряний нападаючий англійського "Ліверпуля" і збірної Єгипту Мохаммед Салах з великою часткою ймовірності пропустить старт чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії. Через травму плеча, отриманої гравцем в фіналі Ліги чемпіонів з мадридським "Реалом", він змушений пропустити підготовку національної команди до Мундіалю.

За даними французького видання L'Equipe, за результатами медобстеження, яке пройшло в Іспанії, у Салаха було діагностовано розтягнення плечового суглоба. Єгиптянинові знадобиться від трьох до чотирьох тижнів на відновлення. Таким чином, форвард ризикує пропустити матчі групового турніру ЧС-2018 зі збірними Уругваю (15 червня) і Росії (19 червня).

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос зганьбився під час фіналу Ліги чемпіонів, посміявшись над травмою Мохаммеда Салаха.