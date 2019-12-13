ЗМІ повідомили про рішення Суркіса по Михайличенко

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко залишиться на своєму посту як мінімум до кінця сезону 2019/2020.

Як повідомляє Tribuna, президент столичної команди Ігор Суркіс не збирається звільняти наставника киян після провалу "Динамо" в Лізі Європи.

Олексій Михайличенко ТСН

Михайличенко отримає можливість провести з командою зимові збори, щоб у повній мірі підготувати її до другого кола української Прем'єр-ліги. Відзначається, що до матчу шостого туру ЛЄ проти "Лугано" становище головного тренера не знаходилося під питанням.

Нагадаємо, що Олексій Михайличенко прийшов у "Динамо" в серпні 2019 року після звільнення Олександра Хацкевича, який не зміг вивести киян у груповий етап Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон України може втратити пряму путівку в Лігу чемпіонів через провальну гру наших клубів у єврокубках.

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