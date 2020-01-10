ЗМІ повідомили про остаточне рішення щодо Луніна в "Реалі"

Іспанський "Вальядолід" змирився з втратою українського воротаря Андрія Луніна, який хотів змінити клуб через відсутність ігрової практики.

Андрій Лунін marca.com

Як повідомляє авторитетна іспанська Marca, клуб почав роботу з повернення з оренди з "Понферрадіни" свого голкіпера Хосе Антоніо Каро. Саме він має замінити Луніна на позиції другого голкіпера.

Раніше повідомлялося про те, що "Вальядолід" був проти того, щоб Лунін покинув команду взимку, блокуючи повернення українця в "Реал". У цьому сезоні Андрій зіграв лише один матч за "Вальядолід".

Серед претендентів на Луніна називають клуби другого іспанського дивізіону – "Ов'єдо" і "Альмерію".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Реал" зіткнувся з демаршем в ситуації з українським воротарем.

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