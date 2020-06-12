ЗМІ повідомили про надважку травму лідера "Шахтаря"

Олександр Чеканов Футбол 22:45, 12.06.2020 Оновлено: 23:12, 12.06.2020

Лідер донецького "Шахтаря" Ісмаїлі ризикує пропустити кілька місяців через важку травму коліна.

За даними порталу Football.ua, бразильський захисник "гірників" готується до ретельного медичного обстеження.

У футболіста підозрюють розрив хрестоподібних зв'язок. Якщо діагноз підтвердиться, то Ісмаїлі буде змушений пропустити не тільки закінчення нинішнього сезону, а й значну частину майбутнього. Зазвичай терміни відновлення після таких травм складають пів року.

Ісмаїлі може пропустити до пів року
ФК "Шахтар"

У сезоні-2019/20 у межах УПЛ бразилець провів 21 гру: на його рахунку два голи і п'ять результативних передач. Відзначимо, що "Шахтар" продовжує виступи в Лізі Європи, де в першому матчі 1/8 фіналу обіграв на виїзді німецький "Вольфсбург".

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА визначив місто, де пройдуть вирішальні матчі Ліги Європи.

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