ЗМІ повідомили про надважку травму лідера "Шахтаря"

Лідер донецького "Шахтаря" Ісмаїлі ризикує пропустити кілька місяців через важку травму коліна.

За даними порталу Football.ua, бразильський захисник "гірників" готується до ретельного медичного обстеження.

У футболіста підозрюють розрив хрестоподібних зв'язок. Якщо діагноз підтвердиться, то Ісмаїлі буде змушений пропустити не тільки закінчення нинішнього сезону, а й значну частину майбутнього. Зазвичай терміни відновлення після таких травм складають пів року.

Ісмаїлі може пропустити до пів року ФК "Шахтар"

У сезоні-2019/20 у межах УПЛ бразилець провів 21 гру: на його рахунку два голи і п'ять результативних передач. Відзначимо, що "Шахтар" продовжує виступи в Лізі Європи, де в першому матчі 1/8 фіналу обіграв на виїзді німецький "Вольфсбург".

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