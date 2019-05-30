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ЗМІ повідомили про долю Хацкевича у "Динамо": спортивні підсумки 29 травня

1.1тЧитати матеріал російською

Лондонський "Челсі" виграв фінал Ліги Європи-2019, а українську тенісистку Олену Плоскіну довічно дискваліфікували. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 29 травня.

Крім того, ЗМІ повідомили про відхід Олександра Хацкевича з посади головного тренера "Динамо". Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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Тема
Ліга Європи
Особа
Олександр Усик
Теги
ФК Динамо КиївФК ЧелсіФК Арсенал Київ
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