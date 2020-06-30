ЗМІ повідомили про бажання віцечемпіона світу закінчити кар'єру в "Динамо"

Хорватський захисник київського "Динамо" Йосип Пиварич, який є віцечемпіоном світу 2018 року, висловив бажання підписати новий контракт і залишитися в команді.

Як повідомив у своєму Telegram журналіст Андрій Шахов, легіонер готовий навіть закінчити кар'єру в столичному клубі.

"Йосипу комфортно жити в Україні і переїжджати він не хоче. Грає й той факт, що в цьому році в перший клас повинна йти його дочка. І сім'я Піваріча сподівається, що це станеться саме в Києві", – написано на каналі журналіста.

Відзначимо, що контракт Піваріча з "Динамо" діє до 30 червня 2020 року. У нинішньому сезоні хорват взяв участьу двох матчах за клуб, провівши на полі в цілому 95 хвилин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець "Зорі" Богдан Михайличенко відмовився переходити в "Шахтар" через любов до "Динамо".