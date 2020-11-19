ЗМІ повідомили, коли може бути ухвалено рішення щодо матчу Швейцарія – Україна

Михайло Морозов Футбол 12:12, 19.11.2020 Оновлено: 12:16, 19.11.2020

Уже зовсім скоро визначиться доля збірної України в елітному дивізіоні Ліги націй після скасування матчу проти Швейцарії в останньому турі групового етапу.

За інформацією телеканалів "Футбол 1/2/3", УЄФА може оголосити свій вердикт щодо поєдинку в п'ятницю, 20 листопада.

Нагадаємо, що головний лікар кантону Люцерн відправив нашу команду на карантин і скасував вирішальну зустріч у Лізі націй. Пізніше він пояснив своє рішення, а глава Швейцарського футбольного союзу заявив, що цей матч неможливо зіграти в 2021 році та назвав два варіанти виходу із цієї ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі результати нових тестів на коронавірус у всій делегації збірної України після прильоту з поєдинку в Лізі націй, що не відбувся.

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