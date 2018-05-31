ЗМІ повідомили, хто змінить Зідана в "Реалі"

Аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно є головним кандидатом на пост нового головного тренера мадридського "Реала". Саме кандидатуру наставника англійського "Тоттенхема" в першу чергу розглядає президент "королівського клубу" Флорентіно Перес після сенсаційної відставки Зінедіна Зідана.

За даними видання Marca, в контракті Почеттіно зі "шпорами" значиться пункт, згідно з яким він може в односторонньому порядку розірвати угоду, якщо йому надійде пропозиція очолити "Реал". Перес знав, що легендарний француз може прийняти рішення покинути клуб, і давно пропрацював варіант з приходом аргентинця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тепер уже екс-головний тренер "Реала" Зінедін Зідан встановив фантастичний рекорд в Лізі чемпіонів. Він став першим, кому вдалося тричі виграти турнір.