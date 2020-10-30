ЗМІ повідомили, де пройде матч "Барселона" – "Динамо"

Матч третього туру Ліги чемпіонів між київським "Динамо" і каталонською "Барселоною", який відбудеться 4 листопада, як і планувалося, прийме легендарний "Камп Ноу".

Про це повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside". За його даними, гру не переноситимуть з Барселони, незважаючи на те, що з 29 жовтня влада прийняла рішення закрити кордони Каталонії через збільшення числа тих, хто заразився COVID-19.

"Матч відбудеться в Барселоні. Остаточне рішення", – стверджують автори каналу.

Відзначимо, що "Динамо" після двох зіграних матчів має в своєму активі одне набране очко. "Барселона" у свою чергу здобула дві перемоги і йде в турнірній таблиці з 100% -Показники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" напередодні матчів з "Барселоною" і "Шахтарем" вирушило на двотижневий карантин.