ЗМІ показали залаштунки першого матчу "Динамо" при Луческу: відео

Новий головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу приділяє дуже багато часу індивідуальним бесідам з гравцями.

Про це йдеться в сюжеті програми "Профутбол" про контрольний матч "біло-синіх" з "Вересом", в якому столичний колектив здобув впевнену перемогу – 3:0.

Під час гри Луческу давав дуже багато підказок своїм футболістам. Особливу увагу тренер приділив півзахиснику Сергію Сидорчуку і його колегам за амплуа Георгію Цітаішвілі та Віталію Буяльському. Румунський тренер постійно спілкувався з Цітаішвілі, стиль гри якого дуже імпонує Луческу, зазначили автори сюжету.

При цьому журналісти та експерти передачі підкреслили, що наставник має неймовірно високий авторитет серед гравців. Вашій увазі ексклюзивне відео "Профутбол" про перший матч "Динамо" під керівництвом Луческу.

Відзначимо, що вже 11 серпня "Динамо" проведе спаринг з чернігівською "Десною".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" зробило перший трансфер за Мірчі Луческу, підписавши українського захисника.