ЗМІ опублікували останнє відео з живим Марадоною

У мережі з'явилося, можливо, останнє прижиттєве відео з легендарним футболістом Дієго Марадоною, який помер у середу, 25 листопада.

На офіційному YouTube-каналі видання AS був опублікований ролик, знятий на телефон однієї з сусідок аргентинця. На ньому можна побачити, як він повільно прогулюється вулицею, тримаючись за руки супроводжуючих його людей.

Син сусідки привітався з Дієго і той помахав йому у відповідь. Дитина дуже зраділа, оскільки на неї звернув увагу "сам Марадона".

Нагадаємо, що смерть аргентинця шокувала весь футбольний світ, а президент країни Альберто Фернандес оголосив триденну жалобу, щоб вшанувати пам'ять легенди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікаря Марадони Леопольдо Луке звинуватили в ненавмисному вбивстві Дієго. Він розридався під час інтерв'ю.

Також стало відомо, що за тиждень до смерті легендарний футболіст отримав травму голови.