ЗМІ назвали зарплату Мілевського в "Минаї"

Михайло Морозов Футбол 16:25, 24.12.2020 Оновлено: 16:34, 24.12.2020

Український нападник Артем Мілевський, який повернувся в УПЛ уперше за сім років, буде заробляти в "Минаї" близько 100 тисяч гривень на місяць.

Як повідомляє видання UA-Football, також у контракті футболіста обумовлені преміальні. Мілевський підписав із новою командою контракт на 1,5 року.

Раніше Артем зізнавався, що хоче закінчити кар'єру в Україні, але не буде заради цього погоджуватися на низьку зарплатню.

"Звичайно, мені хочеться тут закінчити. Але за копійки я не хочу грати в Україні", – цитує джерело слова нападника.

Нагадаємо, що Мілевський залишив УПЛ на початку осені 2013 року, перейшовши в турецький "Газіантепспор". Незважаючи на підписання трирічного контракту з клубом, він був розірваний вже 31 грудня 2013-го. Після цього Артем пограв у Хорватії ("Хайдук", "Спліт"), Румунії ("Конкордія"), Росії ("Тосно"), Угорщині ("Кишварда"), а останньою його командою було брестське "Динамо", за яке форвард виступав з січня 2019-го і з яким виграв чемпіонат Білорусі того ж року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент "Руху" Григорій Козловський пояснив, чому його клуб відмовився від трансферу Мілевського.

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