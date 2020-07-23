ЗМІ назвали зарплату Луческу в "Динамо"

Річна зарплата нового тренера київського "Динамо" Мірчі Луческу становитиме 1,2 мільйона євро.

Як повідомляє видання Чемпіон, у контракті румунського фахівця зі столичним клубом також передбачено бонуси. У разі виходу в груповий етап Ліги чемпіонів і виграшу української Прем'єр-ліги в сезоні 2020/21 новий наставник "Динамо" додатково отримає по 500 тисяч євро. Зокрема, за перший рік у команді Луческу може заробити 2,2 мільйона євро.

У донецькому "Шахтарі" його річна зарплата становила 3,5 мільйона євро, а в пітерському "Зеніті" – близько 5 мільйонів євро.

Зазначимо, що перша пресконференція румунського фахівця на посаді тренера столичного клубу відбудеться 30 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луческу прокоментував своє призначення на пост тренера "Динамо".