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ЗМІ назвали зарплату Луческу в "Динамо"

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
5,5 т.
ЗМІ назвали зарплату Луческу в 'Динамо'

ЗМІ назвали зарплату Луческу в "Динамо". Sportbox

Річна зарплата нового тренера київського "Динамо" Мірчі Луческу становитиме 1,2 мільйона євро.

Як повідомляє видання Чемпіон, у контракті румунського фахівця зі столичним клубом також передбачено бонуси. У разі виходу в груповий етап Ліги чемпіонів і виграшу української Прем'єр-ліги в сезоні 2020/21 новий наставник "Динамо" додатково отримає по 500 тисяч євро. Зокрема, за перший рік у команді Луческу може заробити 2,2 мільйона євро.

У донецькому "Шахтарі" його річна зарплата становила 3,5 мільйона євро, а в пітерському "Зеніті" – близько 5 мільйонів євро.

Зазначимо, що перша пресконференція румунського фахівця на посаді тренера столичного клубу відбудеться 30 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луческу прокоментував своє призначення на пост тренера "Динамо".

ФК Динамо КиївМірча Луческу
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