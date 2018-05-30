ЗМІ назвали зарплату Кріштіану Роналду в новому клубі

Французький футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" має намір спробувати придбати нападника мадридського "Реала" Кріштіану Роналду, повідомляє AS.

Як стверджує видання, керівництво паризького клубу хоче бачити в атаці команди тріо Неймар - Мбаппе - Роналду і готове запропонувати португальцю контракт з річним окладом € 45.

Однак ПСЖ боїться, що придбання форварда спростить завдання "Реала" по здійсненню трансферу Неймара. При цьому в контракті Роналду з "вершковими" прописана опція викупу за € 1 млрд, парижани готові заплатити не більше € 150 млн.

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Раніше повідомлялося, що Кріштіану натякнув на те, що покине мадридський клуб.