ЗМІ назвали зарплату Кравця в новому клубі

Український форвард "Коньяспора" Артем Кравець в турецькому клубі буде отримувати 700 000 євро в рік, повідомляє Meta Ratings. Це фінансово найвигіднiший контракт для гравця серед запропонованих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кравець, який прийняв рішення покинути "Динамо" заради отримання стабільної ігрової практики, 22 вересня офіційно перейшов в "Коньяспор".

Пізніше колишня дружина Артема Анна прокоментувала розiрвання контракту нападника з київським клубом.

Відзначимо, що Кравець з 2018 року протягом півтора років вже виступав у місцевій Суперлізі в складі "Кайеріспора". За турецький клуб він провів 63 матчі, забивши 21 гол і віддавши 1 результативну передачу. Після закінчення сезону 2019/20 керівництво команди попросило українця почати пошуки нового колективу, незважаючи на те, що його контракт діяв до літа 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кравець після розриву з віцечемпіонами України заявив, що прийняв рішення покинути "Динамо", щоб поборотися за місце в національній команді на Євро-2020, яке пройде влітку 2021 року.