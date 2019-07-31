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ЗМІ назвали зарплату Коноплянки в новому клубі

1.6т Читати матеріал російською

Півзахисник збірної України та "Шальке" Євген Коноплянка нарешті визначився зі своїм майбутнім. 29-річний гравець з дня на день може підписати контракт із турецьким "Бешикташем".

Як стверджує турецьке видання Fanatik, лідер української збірної узгодив із турецьким грандом всі умови особистого контракту. Згідно з цими домовленостями, зарплата Коноплянки в Стамбулі становитиме 2,5 млн євро на рік.

Євген Коноплянка

Євген Коноплянка

fanatik.com.tr

"Бешикташу" залишилося досягти домовленості з "Шальке" за сумою відступних за українського легіонера. Стамбульський клуб готовий заплатити за трансфер Євгена 2 млн євро, однак у Гельзенкірхені поки що наполягають на 4 млн євро. Втім, сторони ведуть активні переговори, і, за інформацією джерела, трансфер буде оформлений у найближчі дні.

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Нагадаємо, що раніше головним претендентом на Коноплянку вважався інший турецький гранд — "Фенербахче", однак він так і не зійшовся в ціні з нинішнім володарем прав на українського гравця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку літа в "Шальке" "поставили хрест" на Євгену Коноплянці, заявивши, що півзахиснику потрібно шукати "новий виклик".

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Тема
Трансфери
Особа
Євген Коноплянка
Місце
Туреччина Стамбул
Теги
ФК Шальке Бешикташ Стамбул
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