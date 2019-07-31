ЗМІ назвали зарплату Коноплянки в новому клубі

Півзахисник збірної України та "Шальке" Євген Коноплянка нарешті визначився зі своїм майбутнім. 29-річний гравець з дня на день може підписати контракт із турецьким "Бешикташем".

Як стверджує турецьке видання Fanatik, лідер української збірної узгодив із турецьким грандом всі умови особистого контракту. Згідно з цими домовленостями, зарплата Коноплянки в Стамбулі становитиме 2,5 млн євро на рік.

Євген Коноплянка fanatik.com.tr

"Бешикташу" залишилося досягти домовленості з "Шальке" за сумою відступних за українського легіонера. Стамбульський клуб готовий заплатити за трансфер Євгена 2 млн євро, однак у Гельзенкірхені поки що наполягають на 4 млн євро. Втім, сторони ведуть активні переговори, і, за інформацією джерела, трансфер буде оформлений у найближчі дні.

Нагадаємо, що раніше головним претендентом на Коноплянку вважався інший турецький гранд — "Фенербахче", однак він так і не зійшовся в ціні з нинішнім володарем прав на українського гравця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку літа в "Шальке" "поставили хрест" на Євгену Коноплянці, заявивши, що півзахиснику потрібно шукати "новий виклик".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!