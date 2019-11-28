ЗМІ назвали володаря "Золотого м'яча"-2019

Іспанські журналісти завчасно повідомили, хто з футболістів виграє найпрестижнішу індивідуальну нагороду "Золотий м'яч" в 2019 році.

ЗМІ назвали володаря "Золотого м'яча" France Football

За повідомленням іспанської радіостанції COPE, нагороду, яку традиційно протягом більше 60 років вручає журнал France Football, на цей раз отримає форвард "Барселони" Ліонель Мессі.

Володар призу офіційно буде названий на урочистій церемонії в Парижі 2 грудня. Ліонель Мессі раніше вигравав "Золотий м'яч" п'ять разів (2009, 2010, 2011, 2012 і 2015). Протягом останніх трьох років нагорода йшла від нього – двічі в руки Кріштіану Роналду і рік тому Луці Модричу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 листопада Ліонель Мессі забив у ворота "Боруссії" і встановив унікальний рекорд Ліги чемпіонів.

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