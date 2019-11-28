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29 листопада • оновлено в 11:28
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ЗМІ назвали володаря "Золотого м'яча"-2019

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Іспанські журналісти завчасно повідомили, хто з футболістів виграє найпрестижнішу індивідуальну нагороду "Золотий м'яч" в 2019 році.

ЗМІ назвали володаря "Золотого м'яча"

ЗМІ назвали володаря "Золотого м'яча"

France Football

За повідомленням іспанської радіостанції COPE, нагороду, яку традиційно протягом більше 60 років вручає журнал France Football, на цей раз отримає форвард "Барселони" Ліонель Мессі.

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Золотий м'яч-2019: оголошено скандальний список номінантів

Володар призу офіційно буде названий на урочистій церемонії в Парижі 2 грудня. Ліонель Мессі раніше вигравав "Золотий м'яч" п'ять разів (2009, 2010, 2011, 2012 і 2015). Протягом останніх трьох років нагорода йшла від нього – двічі в руки Кріштіану Роналду і рік тому Луці Модричу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 листопада Ліонель Мессі забив у ворота "Боруссії" і встановив унікальний рекорд Ліги чемпіонів.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Золотий м'яч
Особа
Ліонель Мессі
Місце
Іспанія
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