ЗМІ назвали умову, за якої Мессі залишиться в "Барселоні"

Зірка каталонської "Барселони" Ліонель Мессі може залишитися в клубі за умови відставки президента клубу Хосепа Бартомеу.

Про це повідомив відомий спортивний журналіст Хосеп Педрероль в ефірі El Chiringuito TV. За його даними, можлива відставка боса "гранатово-синіх" може вплинути на рішення Ліонеля залишити клуб.

При цьому відомо, що деякі члени ради директорів "Барселони" закликали винести вотум недовіри Бартомеу.

Нагадаємо, Ліонель Мессі повідомив керівництву клубу про те, що має намір скористатися опцією щодо розриву контракту. При цьому причиною такого рішення він назвав особисті мотиви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в разі, якщо Ліонель Мессі піде з "Барселони", він хоче продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.