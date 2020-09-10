ЗМІ назвали умови для допуску українських уболівальників на трибуни

Михайло Морозов Футбол 11:08, 10.09.2020 Оновлено: 11:16, 10.09.2020

28 серпня було прийнято новий медичний протокол, який регламентує присутність вболівальників на футбольних матчах в Україні.

Як повідомляє видання Tribuna, квитки на поєдинки будуть продаватися виключно в режимі онлайн. На кожному з них мають бути вказані особисті дані глядача, а вхід на стадіон можливий тільки в разі пред'явлення документа, що посвідчує особу. Уболівальникам також будуть міряти температуру.

Глядачам заборонено знімати маски на території стадіону та контактувати з іншими фанатами як на трибунах, так і в приміщеннях арени.

Сектор гостьових уболівальників має бути заповнений на не більше, ніж 25% своєї загальної місткості.

Новий медичний протокол для проведення футбольних матчів в Україні
Tribuna

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Руху" Григорій Козловський запропонував змінити регламент української Прем'єр-ліги через коронавірусу.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Денис Янтар помер: що відомо про військового, який поскандалив із Зеленським

Генерал РФ Якубов зібрався до ЗСУ під Шуми. Що відомо про безпрецедентну "інспекцію"

Україна попрощалася із загиблими в "перемир'я" Героями ЗСУ. Фото та відео

ЄС одностайно продовжив санкції проти Росії та пригрозив Кримському мосту

На терміновому засіданні ТКГ Україна погодилася на спільну інспекцію селища Шуми