ЗМІ назвали умови для допуску українських уболівальників на трибуни

28 серпня було прийнято новий медичний протокол, який регламентує присутність вболівальників на футбольних матчах в Україні.

Як повідомляє видання Tribuna, квитки на поєдинки будуть продаватися виключно в режимі онлайн. На кожному з них мають бути вказані особисті дані глядача, а вхід на стадіон можливий тільки в разі пред'явлення документа, що посвідчує особу. Уболівальникам також будуть міряти температуру.

Глядачам заборонено знімати маски на території стадіону та контактувати з іншими фанатами як на трибунах, так і в приміщеннях арени.

Сектор гостьових уболівальників має бути заповнений на не більше, ніж 25% своєї загальної місткості.

Новий медичний протокол для проведення футбольних матчів в Україні Tribuna

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