ЗМІ назвали умови для допуску українських уболівальників на трибуни

Стало відомо, за яких умов українських уболівальників будуть пускати на трибуни.
28 серпня було прийнято новий медичний протокол, який регламентує присутність вболівальників на футбольних матчах в Україні.
Як повідомляє видання Tribuna, квитки на поєдинки будуть продаватися виключно в режимі онлайн. На кожному з них мають бути вказані особисті дані глядача, а вхід на стадіон можливий тільки в разі пред'явлення документа, що посвідчує особу. Уболівальникам також будуть міряти температуру.
Глядачам заборонено знімати маски на території стадіону та контактувати з іншими фанатами як на трибунах, так і в приміщеннях арени.
Сектор гостьових уболівальників має бути заповнений на не більше, ніж 25% своєї загальної місткості.
Новий медичний протокол для проведення футбольних матчів в Україні Tribuna
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Руху" Григорій Козловський запропонував змінити регламент української Прем'єр-ліги через коронавірусу.
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