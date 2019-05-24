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ЗМІ назвали тренера "Динамо": спортивні підсумки 23 травня

2.3тЧитати матеріал російською

Збірна Канада в неймовірно драматичному матчі вийшла до півфінала чемпіонату світу з хокею, а ЗМІ назвали ім'я іноземного наступника Хацкевича в "Динамо". OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 23 травня.

Крім того, Анатолій Ломаченко відмовився від гонорару за бій Олександра Усика і Мурата Гассіева. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з хокею" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат світу з хокею
Особа
Жуніор Мораес
Теги
ФК Динамо Київзбірна Росії з хокею
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