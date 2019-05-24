ЗМІ назвали тренера "Динамо": спортивні підсумки 23 травня

Збірна Канада в неймовірно драматичному матчі вийшла до півфінала чемпіонату світу з хокею, а ЗМІ назвали ім'я іноземного наступника Хацкевича в "Динамо". OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 23 травня.
Крім того, Анатолій Ломаченко відмовився від гонорару за бій Олександра Усика і Мурата Гассіева. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Росія вибила США з чемпіонату світу з хокею
Канада фантастичним чином пробилася до 1/2 фіналу ЧС з хокею
Справа Мораеса: в скандалі зі збірною України виник новий поворот
Ломаченко відмовився від грошей Усика
Обігравав Україну на Євро-2016: ЗМІ назвали ім'я нового тренера "Динамо"
Фінал Ліги Європи: англійці влаштували демарш
Опубліковано одне з останніх повідомлень загиблого футболіста Сали
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!
Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з хокею" на сайті "OBOZREVATEL".