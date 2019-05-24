ЗМІ назвали тренера "Динамо": спортивні підсумки 23 травня

Збірна Канада в неймовірно драматичному матчі вийшла до півфінала чемпіонату світу з хокею, а ЗМІ назвали ім'я іноземного наступника Хацкевича в "Динамо". OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 23 травня.

Крім того, Анатолій Ломаченко відмовився від гонорару за бій Олександра Усика і Мурата Гассіева. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Росія вибила США з чемпіонату світу з хокею

Канада фантастичним чином пробилася до 1/2 фіналу ЧС з хокею

Справа Мораеса: в скандалі зі збірною України виник новий поворот

Ломаченко відмовився від грошей Усика

Обігравав Україну на Євро-2016: ЗМІ назвали ім'я нового тренера "Динамо"

Фінал Ліги Європи: англійці влаштували демарш

Опубліковано одне з останніх повідомлень загиблого футболіста Сали

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!