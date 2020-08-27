ЗМІ назвали суму, яку "Манчестер Сіті" витратить на Мессі

Олександр Чеканов Футбол 13:11, 27.08.2020 Оновлено: 13:29, 27.08.2020

Зірка каталонської "Барселони" Ліонель Мессі, який заявив про намір залишити клуб, планує перейти в англійський "Манчестер Сіті", що обійдеться "городянам" у 560 мільйонів євро.

Як стверджує The Telegraph, Мессі зробив вибір на користь "Сіті" через наставника команди Пепу Гвардіолу, з яким він чотири сезони працював у "Барсі", і свого найкращого друга Серхіо Агуеро. За даними джерела, аргентинський футболіст підпише трирічний контракт із "Сіті", а потім перебереться до американського "Нью-Йорк Сіті".

Якщо це підписання здійсниться, то воно стане найграндіознішим в історії футболу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі повідомив керівництво "Барселони" про бажання розірвати контракт. Він пояснив своє рішення особистими мотивами. При цьому ЗМІ назвали умову, за якої футболіст залишиться в столиці Каталонії.

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